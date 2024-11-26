الإمارات تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا

تقدمت الإمارات “بخالص تعازيها وتضامنها” مع عائلة حاخام يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدوفية، قُتل على أرضها قبل أيام، كما شكرت تركيا على تعاونها في إلقاء القبض على المشتبه فيهم.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان الثلاثاء “أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية زفي كوغان، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة”.

وأضافت “كما تقدمت وزارة الخارجية بالشكر الجزيل للسلطات في الجمهورية التركية على تعاونها في القبض على الجناة”.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت، الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بمقتل الحاخام الإسرائيلي.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية العثور على جثة الحاخام زفي كوغان، بعدما فُقد أثره الخميس الماضي في الإمارات، مشيرة إلى أن مقتله “عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”.

وينتمي كوغان إلى منظمة “حباد” اليهودية الحسيدية، المعروفة بمواقفها المتشددة، إذ تعارض الاعتراف بوجود الفلسطينيين وتدعو إلى طردهم من الأراضي المحتلة.

وتعمل حركة “حباد” على مساعدة الآلاف من اليهود الزائرين والمقيمين في الإمارات على الحياة وفق التعاليم اليهودية.

ولم تتبن أي حركة أو جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وبعد مقتل كوغان، أعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصية تنصح بعدم السفر إلى الإمارات لغير الضرورة، وقالت إن على الزائرين الموجودين هناك الحد من تنقلاتهم والبقاء في مناطق آمنة وتجنب زيارة الأماكن المرتبطة بإسرائيل واليهود.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين الذين يعيشون في الإمارات، لكن تقديرات الجماعات اليهودية تشير إلى أن الجالية تصل إلى آلاف.