وسط تصعيد الضربات الإسرائيلية.. الأمطار تفاقم أوضاع النازحين في غزة (فيديو)

غمرت مياه الأمطار الغزيرة خيام النازحين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ ليزيد الشتاء مأساة مجتمعات كانت تعاني وطأة حرب مستمرة منذ 13 شهرا، وذلك وسط تكثيف القوات الإسرائيلية ضرباتها للقطاع.

وهطلت أمطار غزيرة طوال الليل؛ مما أغرق خياما مصنوعة من البلاستيك والقماش يستخدمها النازحون في بعض المناطق، ومعظمهم نزح عدة مرات منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

الشتاء يضاعف معاناة النازحين.. الأمطار في #غزة تُجبر بائع برتقال على الاختباء تحت عربته للاحتماء من زخات قوية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AzsgKH1i0y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2024

ووضع بعض النازحين دلاء على الأرض للحيلولة دون تسرب المياه كما حفروا حفرا في الأرض لتصريف المياه بعيدا عن خيامهم.

واهترأ العديد من الخيام المستخدمة منذ اندلاع الحرب ولم يعد يوفر الحماية، لكن سعر الخيام الجديدة والأغطية البلاستيكية ارتفع إلى ما يتجاوز قدرات الأسر النازحة.

“نوافذه مكسورة”

تعيش سعاد السبع، وهي من شمال غزة وأم لستة أطفال، حاليا داخل فصل مدرسي نوافذه مكسورة في مدرسة تؤوي أسرا نازحة في خان يونس بجنوب القطاع.

وتبيع سعاد خبزا تعده في موقد من الطين يعمل بالحطب، لكسب لقمة العيش من أجل أطفالها، لكن مياه الأمطار أفسدت الطحين وألحقت الضرر بالموقد، وهو ما يهددها بفقدان مصدر رزقها.

وقالت سعاد “الواحد خايف مش عارف هيعيش ولا هيموت.. ورغم ذلك إجانا قصة المطرة مش لاقيا شادر يغطيني ومكان رزقتي معرى.. امبارح غرقنا في المطرة واليوم.. كذلك صرت أخاف من المطرة يعني كنت خايفة من الحياة والموت الحين.. هم المطرة”.

تضرر آلاف الخيام

من جانبها، قالت دائرة الإعلام الحكومي في غزة، إن نحو 10 آلاف خيمة إما جرفتها المياه أو تضررت بسبب العاصفة الشتوية، وناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدة لتوفير الخيام للأسر النازحة لحمايتها من فيضانات الأمطار.

وأضافت في بيان “وفقا لفرق التقييم الميداني الحكومية فإن نسبة 81% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك بعد تلف واهتراء، 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف، خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهتراء هذه الخيام تماما”.

وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الاثنين على مشروع قانون أعدته #فلسطين والأردن وشاركت تركيا في تقديمه، يعارض قرار إسرائيل بوقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. – وبحسب وكالة الأناضول فإن الجلسة الخاصة حول "دعم استمرار الأنشطة التعليمية… pic.twitter.com/EICrOlFco2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2024

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن آلاف النازحين تأثروا بالفيضانات الموسمية وطالب الجهات المانحة بتوفير خيام وأماكن معيشة جديدة لحمايتهم.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على موقع إكس أن بداية أمطار الشتاء تعني المزيد من المعاناة.

وذكرت الوكالة في بيانها أن “نحو نصف مليون شخص معرضون للخطر في المناطق المعرضة للفيضانات.. والوضع سيزداد سوءا مع كل قطرة مطر وكل قنبلة وكل ضربة”.

إسرائيل تكثف ضرب غزة

يأتي ذلك في وقت، كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي الضربات على أنحاء قطاع غزة، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية، أكثر في الطرف الشمالي للقطاع في بيت حانون وفي بيت لاهيا وجباليا.

وقال سكان أمس الاثنين إن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات جديدة مزودة بخريطة على بيت لاهيا تأمر فيها من بقي من السكان بالمغادرة إلى الجنوب لأن المنطقة ستتعرض للهجوم.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية فجرت مئات المنازل منذ تجدد العمليات في المنطقة التي قالت إسرائيل قبل أشهر إنها أخلتها تماما من المسلحين، ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تعتزم على ما يبدو إخلاء المنطقة بشكل دائم لإقامة منطقة عازلة عند الطرف الشمالي للقطاع.