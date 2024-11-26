جنود إسرائيليون يوثقون تدنيسهم كنيسة في جنوب لبنان

وثّق جنود إسرائيليون تدنيسهم كنيسة في جنوب لبنان عبر مقطع مصور نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء “وثق جنود من الجيش أنفسهم وهم يدنسون حرمة كنيسة في قرية دير ميماس المسيحية في جنوب لبنان”.

وأضافت “في مقطع فيديو، صوره الجنود وشاركوه بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد الجنود داخل الكنيسة وهم يرقصون”.

وقالت هيئة البث إن المقطع أثار ردود فعل غاضبة في لبنان، وبين المسيحيين في إسرائيل.

ونقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي قوله “هذا عمل خطير. الحادث قيد التحقيق، وسيتم تأديب المتورطين فيه”.

وأشارت إلى أن ذلك حدث أثناء تقدُّم جنود الفرقة 91 باتجاه نهر الليطاني. وأضافت أنهم “كانوا يصرخون ويتمازحون من خلال إقامة ما يشبه زفافا بين اثنين من الجنود ومن ثم تعانقا”.

وأضافت “تصارع عدد من الجنود على أرض الكنيسة أمام بقية زملائهم الذين كانوا يقهقهون بصوت عال”.

غارات إسرائيلية

يأتي هذا في حين استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع شرقي لبنان اليوم الثلاثاء، بينما يُنتظر أن تتخذ إسرائيل قرارا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وكان جنود إسرائيليون قد نشروا، منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقاطع مصورة وهم ينسفون مباني بما فيها مساجد، ويرفعون العلم الإسرائيلي على بعض المباني، ويدمرون ممتلكات في قرى أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بوجوب إخلائها.

وتشن إسرائيل غارات مكثفة على لبنان منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، شملت العاصمة بيروت وجنوبي البلاد، كما بدأت توغلا بريا في الجنوب يتصدى له مقاتلو حزب الله.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و768 شهيدا و15 ألفا و699 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأجبر نحو مليون و400 ألف لبناني على النزوح من منازلهم.