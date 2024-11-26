شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يداهم جامعة بيرزيت ويعتقل 4 طلاب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت الواقعة قرب رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت 4 طلاب كانوا يعتصمون منذ أيام داخل الجامعة احتجاجًا على الاعتقال السياسي.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها منصات فلسطينية محلية، لحظة اقتحام قوات الاحتلال، وما تركته من تخريب في مجلس طلبة الجامعة وغرف الأنشطة الطلابية. وأوضحت الصور آثار التدمير الذي أحدثه الجنود خلال عمليات التفتيش داخل الحرم الجامعي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاقتحام تم في ساعات الفجر الأولى، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية الغرف الطلابية وصادرت محتويات وأجهزة تعود للنشاطات الطلابية، مخلّفة حالة من الفوضى والدمار.

وأدانت الأوساط الفلسطينية الاعتداء على حرم الجامعة، معتبرة أن هذا الاقتحام جزء من سياسة استهداف الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، وسط مطالبات بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.

وتعد جامعة بيرزيت أحد معاقل النشاط السياسي والثقافي في فلسطين، وتكرر استهدافها من قبل قوات الاحتلال؛ مما يعكس تصاعدًا في التضييق على المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم، وهو ما أسفر عن 797 شهيدا فلسطينيا، ونحو 6 آلاف و450 جريحا، واعتقال 11 ألفا و800 وفق معطيات رسمية.