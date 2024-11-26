صواريخ حزب الله في سماء حيفا ومحاولات إسرائيلية لاعتراضها (فيديو)

أظهرت مشاهد متداولة محاولات لاعتراض القبة الحديدية لجيش الاحتلال صواريخ أُطلِقت من لبنان على حيفا شمالي إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد سماع صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا، اعترض سلاح الجو خمس قذائف انطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش إطلاق صفارات الإنذار بعد تسلل مسيَّرة “معادية” إلى منطقة الجليل الأعلى، وكذلك إطلاق الصفارات في نهاريا ومحيطها شمالي إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي.

وكان حزب الله قد أعلن قصف مدينة نهاريا و4 تجمعات لقوات الاحتلال، مع استهداف معسكرين في الجولان المحتل للمرة الأولى، وذلك ضمن 13 عملية أعلن تنفيذها اليوم الثلاثاء.

ويرد الحزب ببعض هذه الاستهدافات على تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية، الثلاثاء، على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، تزامنا مع تقارير عن وقف للقتال خلال ساعات.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن مقاتليه “استهدفوا للمرة الأولى (منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023) معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البرية) في الجولان السوري المحتل بصلية (دفعة) صاروخية”.

وأعلن استهداف مدينة نهاريا، إضافة إلى معسكر تدريب لقوات المشاة في مستوطنة “شفي تسيون” جنوبي نهاريا للمرة الأولى، ومستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأطلق مقاتلو الحزب كذلك دفعة صواريخ على قاعدة راوية الشمالية بالجولان، وهي مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات.

كما شنوا هجوما بسرب مسيَّرات انقضاضية على موقع حبوشيت (مقر سريّة تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ بالجولان.

كذلك هاجم الحزب بسرب مسيَّرات انقضاضية ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) في الجولان.

وبدفعات صاروخية، قصف مقاتلو الحزب 4 تجمعات لقوات إسرائيلية في جنوبي مدينة الخيام (جنوب لبنان) ومستوطنات شوميرا والمنارة (مرتان) وأفيفيم (شمال إسرائيل).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة له هاجمت 33 هدفا لحزب الله في بيروت وضاحيتها الجنوبية، كما شنت غارات مكثفة على محافظات في جنوب وشرق لبنان.