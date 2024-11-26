غزة.. 15 شهيدا ومصابون بمجزرة إسرائيلية في مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون (فيديو)

قصفت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الحرية بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن 15 شهيدا على الأقل، وفق ما أكده مراسل الجزيرة مباشر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل “إصابة أكثر من 40 بجروح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال لمدرسة الحرية التي تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون”.

وأوضح بصل أن متطوعين بينهم مواطنون “نقلوا الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة”.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “هاجم إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في مدينة غزة”.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن قصف المدرسة “جريمة جديدة، وتأكيد لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني”.

استشهاد 7 في جباليا

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بصل “استشهاد سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف منزل في بلدة جباليا (شمالي القطاع) الليلة الماضية”.

وأشار بصل إلى نقل شهيدين من مخيم النصيرات وسط القطاع بعد قصف مدفعي، وشهيد من رفح في الجنوب.

نفاد الوقود

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني توقف كل سيارات الإسعاف والإطفاء عن العمل في محافظة غزة بسبب نفاد الوقود الذي تتحكم إسرائيل بدخوله إلى القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان إن توقف سيارات الإسعاف والإطفاء عن العمل في محافظة غزة ستكون له تداعيات كبيرة على حياة المواطنين في القطاع.

وعزا توقفها إلى “استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي توفير السولار اللازم لتشغيلها، وعليه فلن تستطيع طواقمنا الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية بإدخال كميات السولار اللازمة”.

وأضاف أن توقف السيارات “هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين” لدى نشوب النيران في مساكنهم “مع تكاثف عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والممتلكات”.

ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول سوى كميات محدودة للغاية من الوقود عبر منظمات دولية تعمل في قطاع غزة، لتشغيل مولدات الكهرباء ومركبات الدفاع المدني والمستشفيات التي ما زالت تعمل جزئيا.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 43 ألف شهيد، ونحو 103 آلاف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.