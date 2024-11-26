“ليس انتصارا وخطأ تاريخي”.. ردود فعل داخل إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

توالت ردود الفعل داخل إسرائيل مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني ​​وافق على اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق، الذي يمهد الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي، حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تعليقا على إعلان نتنياهو “هذا ليس انتصارا سياسيا، فحكومة اليمين أُجبرت على اتفاق مع حزب الله بعد تدمير حياة السكان في الشمال وتآكل قوة الجيش”.

وأضاف في كلمة له “الحكومة انجرت إلى وقف إطلاق النار وفشلت في تحويل انتصارات عسكرية إلى إنجازات سياسية”، مشيرا إلى أن أي اتفاق مع حزب الله “لن يمحو العار” ويجب “إبرام صفقة لإعادة المختطفين وجميع المواطنين إلى منازلهم”.

تعليقا على الإعلان المرتقب لوقف إطلاق النار.. لابيد: الاتفاق مع حـ.ـزب الله لن يمحو العار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZqsJcbHoFq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2024

بن غفير

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يعارض وقف اطلاق النار مع حزب الله، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لا يلبي أهداف الحرب وهي إعادة السكان بأمان إلى بيوتهم.

وقال بن غفير إن الاتفاق مع الجيش اللبناني هو “اتفاق على الجليد فهو لا يملك السلطة ولا القوة للتغلب على حزب الله”.

وللخروج من لبنان -حسب بن غفير- يجب “أن نقيم حزاما أمنيا نديره نحن، وإلا فسنتعرض للقصف من جديد، ونضطر إلى دخول لبنان من جديد، وهذا خطأ تاريخي”.

يائير غولان

رئيس حزب العمل الإسرائيلي اللواء المتقاعد يائير غولان قال إنه طالما من الممكن إنهاء القتال في الشمال ضد حزب الله، فمن المؤكد أنه كان من الممكن إنهاء القتال في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف تعليقا على إعلان نتنياهو “101 رهينة ينتظروننا لإنقاذهم، لكن هذه الحكومة ترسل جنودا إلى الحرب لإنقاذ نفسها. نتنياهو، اخلع عنك شارة التضامن مع المختطفين فورا”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.