مصر.. أول تعليق من شيخ الأزهر على قرار رفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن ترحيبه العميق بقرار استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح المجال لهم لبدء صفحة جديدة والعيش بشكل طبيعي في وطنهم، وإعادة لم شمل أسرهم، على حد قوله.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية يجب على الجميع استثمارها والبناء عليها لصالح مصلحة الوطن، داعيًا الله “أن يحفظ البلاد ويقيها كل مكروه”.

الأزهر يرحِّب بتوجيهات الرئيس السيسي التي رفعت مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) November 26, 2024

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قررت في وقت سابق، إزالة أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على هذه القوائم. وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت تحركات هؤلاء الأفراد خلال الفترة الماضية، وأكدت أن “التحريات شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة، لضمان صحة التقييم الأمني القائم”.