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مصر.. أول تعليق من شيخ الأزهر على قرار رفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
26/11/2024

أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن ترحيبه العميق بقرار استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح المجال لهم لبدء صفحة جديدة والعيش بشكل طبيعي في وطنهم، وإعادة لم شمل أسرهم، على حد قوله.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية يجب على الجميع استثمارها والبناء عليها لصالح مصلحة الوطن، داعيًا الله “أن يحفظ البلاد ويقيها كل مكروه”.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قررت في وقت سابق، إزالة أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على هذه القوائم. وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت تحركات هؤلاء الأفراد خلال الفترة الماضية، وأكدت أن “التحريات شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة، لضمان صحة التقييم الأمني القائم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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