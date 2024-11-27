من أبرز اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية؟

شهدت السنوات الأخيرة تألقاً لافتاً لعدد من اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث نجحوا في فرض أنفسهم كنجوم بارزة في أعرق الأندية.

وقد ساهم هؤلاء اللاعبون في رفع مكانة الكرة العربية على الساحة الدولية، مقدمين أداءً متميزاً وحاصدين العديد من الألقاب والجوائز الفردية.

وفيما يلي قائمة بأبرز 10 لاعبين يلعبون في القارة الأوروبية:

محمد صلاح

يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، المصري محمد صلاح، الذي يواصل تألقه مع ليفربول الإنجليزي. فقد حقق صلاح العديد من الألقاب مع الفريق، بما فيها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية.

كما كان من أبرز المرشحين للكرة الذهبية،، وسجل 223 هدفاً في 367 مباراة مع ليفربول، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

إبراهيم دياز

أما في إسبانيا، يقدم المغربي إبراهيم دياز مستويات رائعة مع ريال مدريد، حيث شارك في 70 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 10 أهداف، وساهم في فوز فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي.

أشرف حكيمي

يواصل الظهير المغربي أشرف حكيمي تقديم أداء مميز مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري الفرنسي “ليغ 1”. لعب حكيمي 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 4 أهداف، دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

في دوري أبطال أوروبا، شارك في 5 مباريات وسجل هدفًا، مؤكداً تألقه على الصعيدين المحلي والقاري.

حكيمي، الذي سبق له اللعب مع أندية كبرى مثل ريال مدريد، دورتموند، وإنتر ميلان، يُعد من أفضل اللاعبين في مركزه عالميًا، ويظل عنصرًا أساسيًا في نجاحات سان جيرمان هذا الموسم.

عمر مرموش

وفي ألمانيا، يقدم المصري عمر مرموش مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت.

وبرز بأداء مميز في الدوري الألماني، حيث سجل في موسم 2024-25، 11 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 11 مباراة. وفي موسم 2023-24، أحرز 12 هدفًا وصنع 6 في 29 مباراة، حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أما أوروبيًا، سجل هدفين وصنع هدفًا في دوري أوروبا 2024-25، وتألق في كأس ألمانيا بهدف وصناعتين خلال مباراتين فقط، مما يعكس فاعليته وتطوره المستمر.

موسى التعمري

موسى التعمري، الذي بدأ رحلته الكروية مع شباب الأردن، أثبت نفسه كلاعب يتميز بالسرعة والمهارة، حيث انعكست موهبته وإصراره منذ أيامه الأولى وحتى تألقه على الساحة الدولية.

في الدوري الفرنسي (ليغ 1)، شارك التعمري في موسم 2023-24 في 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مما أبرز تأثيره الهجومي.

أما في موسم 2024-25، فقد عانى من الإصابة وخاض 7 مباريات حتى الآن مع غياب الأهداف والتمريرات الحاسمة.

مصطفى محمد

رغم تألق مصطفى محمد مع نانت الموسم الماضي (2023-24)، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفين في 29 مباراة، يعاني اللاعب وفريقه من صعوبة تكرار النجاح هذا الموسم.

في موسم 2024-25، شارك مصطفى في 11 مباراة بالدوري الفرنسي وسجل هدفًا وحيدًا، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في أرقامه مقارنة بالموسم السابق.

سام مرسي

سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون، يعد نموذجًا للاعب الذي شق طريقه بصعوبة حتى وصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في سن الثالثة والثلاثين.

بعد رحلة مميزة قاد فيها فريقه للصعود من الدرجة الأولى إلى التشامبيونشيب ومن ثم إلى البريميرليغ خلال موسمين فقط، أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الأيرلندي كيران ماكينا.

جيمي ريدناب نجم إنجلترا السابق 🗣 "أنا معجب بمستوى سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون هو يمتلك قوة بدنية هائلـة في خط الوسط، عندما يصعد بعض اللاعبين من التشامبيونشيب إلى البريميرليج يسألون أنفسهم هل أنا جيد لهذا الدوري، أريد أن أجيب على سؤاله، نعم سام، أنت جيد".. pic.twitter.com/sd4hQMrdkm — المحترفين المصريين EgyProf (@EgyProf) November 25, 2024

رامي بن سبعيني

يواصل الظهير الجزائري رامي بن سبعيني تقديم أداء ثابت مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. خلال 10 مباريات هذا الموسم، سجل هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، مع تلقي 5 بطاقات صفراء دون أي بطاقة حمراء.

بفضل خبرته وقدرته على تقديم أداء ثابت، يُعتبر بن سبعيني أحد أعمدة دفاع دورتموند هذا الموسم. يُساهم أداؤه المتوازن في تحسين نتائج الفريق في الدوري الألماني، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في خطط المدرب.

إلياس أخوماش

يُعد إلياس أخوماش، الجناح المغربي الشاب، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية. نشأ في أكاديمية “لا ماسيا” التابعة لنادي برشلونة، حيث تدرّج في الفئات العمرية وشارك مع الفريق الأول في نوفمبر/تشرين الثناي 2021 تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز. في صيف 2023، انتقل إلى نادي فياريال، حيث يواصل التطور وتقديم أداء مميز.

على الصعيد الدولي، مثّل أخوماش منتخبات الفئات السنية لإسبانيا، لكنه اختار تمثيل المنتخب المغربي في أواخر 2023.

سعود عبد الحميد

حقق اللاعب السعودي سعود عبد الحميد إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث أصبح أول لاعب من السعودية يشارك في هذه البطولة العريقة.

وجاءت هذه المشاركة التاريخية خلال مباراة فريقه روما أمام نابولي مساء الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث دخل عبد الحميد كبديل في المباراة.

وكان عبد الحميد قد انضم إلى صفوف نادي روما في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي الهلال السعودي، إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة في أي من مباريات الفريق الاثنتي عشرة الأولى في الدوري.