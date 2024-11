ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 130 مليون يورو خلال العام الجاري

وافقت الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 131 مليون يورو (137 مليون دولار) على الأقل خلال العام الجاري، حسب معلومات أصدرتها وزارة الاقتصاد في برلين في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة، في ردها على سؤال لبرلماني من حزب “بي إس دبليو” الشعبوي، إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة منذ بداية مارس/آذار الماضي.

ووفقا لأحدث الأرقام، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 23.6 مليون يورو خلال الفترة من 18 أكتوبر/تشرين الأول إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحسب الوزارة، فإن “القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى”.

وحتى 17 من أكتوبر، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 107.5 ملايين يورو على الأقل، وفقا لإجابات سابقة عن الأسئلة البرلمانية. وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 131.1 مليون يورو.

BREAKING: Nicaragua has asked the ICJ to block Germany supplying Israel with arms, as per their responsibilities under the Genocide Convention, as well as charge them for withdrawing funding for humanitarian aid during a genocide.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.

وكان تسليم الأسلحة إلى إسرائيل موضع خلاف في ألمانيا منذ أشهر. ففي العام الماضي، وافقت الحكومة على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو.

Today, at the German embassy in Tel Aviv – 25 activists with Israeli and German citizenship have chained themselves to the entrance of the embassy and blocking it, demanding that Germany stop supplying Israel with weapons, and calling for an immediate ceasefire.@RadicalBlocTLV pic.twitter.com/7oJQ6C7OPM

— [IL*] Berlin (@IL_Berlin) June 7, 2024