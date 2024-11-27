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ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 130 مليون يورو خلال العام الجاري

صورة من داخل شركة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في تصنيع الأسلحة والقذائف المدفعية (غيتي)
27/11/2024

وافقت الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 131 مليون يورو (137 مليون دولار) على الأقل خلال العام الجاري، حسب معلومات أصدرتها وزارة الاقتصاد في برلين في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة، في ردها على سؤال لبرلماني من حزب “بي إس دبليو” الشعبوي، إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة منذ بداية مارس/آذار الماضي.

ألمانيا برلين مظاهرة
متظاهرون في العاصمة الألمانية يطالبون الحكومة بالتوقف الفوري عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل

تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

ووفقا لأحدث الأرقام، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 23.6 مليون يورو خلال الفترة من 18 أكتوبر/تشرين الأول إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحسب الوزارة، فإن “القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى”.

وحتى 17 من أكتوبر، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 107.5 ملايين يورو على الأقل، وفقا لإجابات سابقة عن الأسئلة البرلمانية. وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 131.1 مليون يورو.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.

وكان تسليم الأسلحة إلى إسرائيل موضع خلاف في ألمانيا منذ أشهر. ففي العام الماضي، وافقت الحكومة على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو.

“موقفنا لم يتغير بعد الجنائية”

وكانت الحكومة الألمانية قد صرحت بأن موقفها من تسليم الأسلحة لإسرائيل “لم يتغير” بعد مذكرتَي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت “موقفنا تجاه إسرائيل لم يتغير”.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إن موقف الحكومة بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل “لم يتغير” بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقال المتحدث “تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة، ويظل هذا الوضع قائما الآن”.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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