إسرائيل تقصف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية اللبنانية (فيديو)

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية اللبنانية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعيد الإعلان مساء الثلاثاء عن التوصل لوقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل والذي يدخل حيز التنفيذ الرابعة فجرا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بخروج كافة المعابر بين سوريا ولبنان عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن “استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح” في غارة استهدفت معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا.

وخلال الساعات الأخيرة، كثفت إسرائيل عدوانها الجوي على لبنان وشمل أيضا قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، قبيل ساعات دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وعلى وقع الحرب في لبنان، كثّفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، ما أسفر خصوصا عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة، هما معبر جديدة يابوس-المصنع، وهو الأبرز بين البلدين، ومعبر جوسيه-القاع. كما استهدفت معابر وطرقا في منطقة القصير، وجسرا في البلدة يصل بين ضفتي نهر العاصي.

وتقول إسرائيل إنها تريد أن تمنع شحنات السلاح من الوصول إلى حزب الله في لبنان.