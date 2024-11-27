استشهاد الصحفي علاء برهوم وارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 190 منذ الحرب على غزة (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 190، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال في بيان “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد علاء فوزي برهوم، المحرر الصحفي في عدة مؤسسات إعلامية”.

مصادر محلية| استشهاد الصحفي علاء الدين فوزي برهوم وشقيقه بهاء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة التابعين في مدينة غزة فجر اليوم pic.twitter.com/ZZTgCxz9oW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2024

اغتيال الصحفيين

وأدان المكتب الحكومي، استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

شهداء وجرحى في غزة

وقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، استشهاد 8 مواطنين، في قصف قوات الاحتلال فجر اليوم مدرسة التابعين بمدينة غزة.

وقالت المصادر إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف قوات الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وفجر اليوم الأربعاء، كثف الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة في محافظة الشمال بالقصف الجوي والمدفعي كما حاصر مدرسة وأجبر النازحين داخلها على المغادرة.

اجتياح شمال غزة

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة المقاومة الإسلامية حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد نحو 44 ألفا و249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 104 ألف و746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.