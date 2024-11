اعتصام في جامعة كامبريدج ضد إسرائيل و4 مطالب للمحتجين

اعتصم أعضاء من حركة “كامبريدج من أجل فلسطين” في حديقة مجلس الشيوخ بجامعة كامبريدج البريطانية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، احتجاجًا على رفض الجامعة اتخاذ خطوات ملموسة لسحب استثماراتها من شركات تابعة لإسرائيل، وتساهم في “الإبادة الجماعية” في فلسطين.

ESCALATION UPDATE:

Since Friday 22nd November we have been occupying Greenwich House, the administrative centre of Cambridge University. pic.twitter.com/rNuSO6EZBp

— Cambridge for Palestine (@cam4palestine) November 27, 2024