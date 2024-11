اعتصام في جامعة كامبريدج ضد إسرائيل و4 مطالب للمحتجين

اعتصم أعضاء من حركة “كامبريدج من أجل فلسطين” في حديقة مجلس الشيوخ بجامعة كامبريدج البريطانية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، احتجاجًا على رفض الجامعة اتخاذ خطوات ملموسة لسحب استثماراتها من شركات تابعة لإسرائيل، وتساهم في “الإبادة الجماعية” في فلسطين.

وجاء الاعتصام، الذي أطلق عليه الطلاب اسم “المنطقة المحررة”، بعد أيام من احتلال مجموعة من أعضاء الحركة مبنى “غرينتش هاوس”، المبنى المالي الرئيسي للجامعة، وإعادة تسميته باسم “بيت كنفاني”، في إشارة إلى الروائي والأديب والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني، الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1972.

وجاء تصعيد الطلاب في حديقة “مجلس الشيوخ” بجامعة كامبريدج مع استمرار العدوان الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيته أكثر من 43 ألف شهيد، وأكثر من 103 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال الطلاب إنهم نظموا هذا الاعتصام بسبب إخلال الجامعة بوعودها التي قُدمت للطلاب المحتجين في يوليو/تموز الماضي، والتي أدت إلى إنهاء الاعتصام الأول بناء على هذه الوعود.

ورغم موافقة الجامعة في البداية على بدء مفاوضات فورية مع فريق عمل يضم 6 طلاب و6 من أعضاء هيئة التدريس، عادت الجامعة وقيدت مشاركة الحركة بممثلين فقط، ضمن مجموعة عمل تضم ستة أعضاء معينين من قبل الجامعة، وهو ما عرقل المحادثات التي كان من المفترض أن تُجرى مؤخرا.

وقال أحد أعضاء الحركة المشاركين في الاعتصام للجزيرة مباشر “بينما تماطل جامعة كامبريدج في مناقشاتها بشأن دعمها المالي لجرائم الحرب وتتنصل من التزاماتها تجاه حركة “كامبريدج من أجل فلسطين”، وبينما تتواصل الفظائع في فلسطين، لم يعد أمام حركتنا خيار سوى التصعيد”.

ESCALATION UPDATE:

Since Friday 22nd November we have been occupying Greenwich House, the administrative centre of Cambridge University. pic.twitter.com/rNuSO6EZBp

— Cambridge for Palestine (@cam4palestine) November 27, 2024