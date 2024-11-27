مقتل شخصين في انفجار سيارة “مفخخة” وسط إسرائيل (فيديو)

قالت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية إن شخصين قتلا، مساء الأربعاء، في انفجار سيارة على طريق سريع قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه “تفجير سيارة مفخخة”.

وأشار الناطق باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية إلى أن الانفجار وقع على الطريق السريع رقم 200 قرب مدخل شارع موشيه أرينز في الرملة.

وأضاف الناطق أن “المسعفين والطواقم الطبية أكدوا وفاة شخصين في الموقع بعد العثور عليهما دون علامات حياة”.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث قد يكون ناجمًا عن تفجير “سيارة مفخخة”، مشيرة إلى أن أحد القتيلين كان “مشتبهًا به”.

وفي السياق ذاته، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عناصرها من مركز الرملة باشروا التحقيق في ملابسات الانفجار، وأنهم يقومون بجمع الأدلة في موقع الحادث.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن مزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا أو الدوافع المحتملة وراء الحادث.