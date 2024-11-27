المعارضة السورية تسيطر على 13 بلدة بعد معارك مع قوات النظام بريف حلب (فيديو)

سيطرت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، على مساحات واسعة في ريف حلب الغربي، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري، في تطور يعد الأبرز منذ أشهر على هذه الجبهة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات المعارضة تمكنت من السيطرة على 13 قرية وبلدة بعد معارك مع قوات النظام في ريف حلب الغربي.

وتصل المساحة التي سيطرت عليها فصائل المعارضة إلى نحو 138 كيلو مترا مربعا، مما جعلها على بعد 8 كيلو مترات فقط من مدينة حلب.

واندلعت الاشتباكات فجر الأربعاء، حيث سيطرت فصائل المعارضة على قرى وبلدات عدة، منها الشيخ عقيل وقبتان الجبل وتلة الراقب وتل الدبابات وبلدة عينجارة والفوج 46 وكفر بسمة وبسرطون وحور والقاسمية وعاجل وبالا والسلوم.

يذكر أن هيئة تحرير الشام، مع فصائل معارضة أقل نفوذا، تسيطر على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.

ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس/آذار 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة، ورغم الخروقات المتكررة، إلا أن هذا الاتفاق ظل صامدًا إلى حد كبير حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في سياق النزاع السوري المستمر منذ عام 2011، الذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، كما أدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.