شاهد: انتشار الجيش اللبناني في بنت جبيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أظهرت صور متداولة وصول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث شوهدت “جيبات” عسكرية تحمل جنودا في المنطقة القريبة للحدود الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه آلاف اللبنانيين بالعودة إلى مناطقهم وبلداتهم في أنحاء مختلفة من البلاد، لا سيما في الجنوب، إثر سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله).

ودخلت الهدنة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار… pic.twitter.com/TlvuQWe20a — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2024

تعاون (حزب الله) مع الجيش اللبناني

وأكد النائب حسن فضل الله المنتمي إلى (حزب الله)، الأربعاء، أن هناك “تعاونا كاملا” مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد.

وقال فضل الله خلال تصريحات له من بنت جبيل إنه “لا سلاح ظاهرا”، أو “قواعد” للحزب هناك.

وأشار فضل الله إلى أن انسحاب مقاتلي (حزب الله) إلى شمال الليطاني، الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، “مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش”.

وأضاف: “هناك تعاون كامل في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة”.

وأوضح النائب اللبناني أن “المقاومة في عملها هي مقاومة سرية وليست مقاومة لها مظاهر عسكرية أو قواعد منتشرة”، مؤكدا أنه “لا توجد أي قواعد للمقاومة أو أي سلاح ظاهر، لأن طبيعة المقاومة أنها ليست جيشا نظاميا”.