بايدن يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق، إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

وكشف بايدن بعض تفاصيل الاتفاق، إذ سيتوقف القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وستتنشر القوات العسكرية والأمنية اللبنانية وتتولى السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوما، وستسحب إسرائيل قواتها من المنطقة تدريجيا.

بيان بايدن وماكرون

وقال بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان “سيحمي إسرائيل من تهديد حزب الله” ويوفر الظروف “لهدوء دائم”.

وأضاف البيان أن “الإعلان سيوقف القتال في لبنان ويحمي إسرائيل من تهديد حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى العاملة من لبنان”. وأضافا أن من شأن هذا الاتفاق أن “يوفر الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في البلدين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق”.

وأشار الرئيسان إلى أن باريس وواشنطن ستعملان على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار تنفيذا تاما.

وأعلن مكتب نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق، مساء الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقال إن نتنياهو تحدَّث هاتفيا مع بايدن، وشكره “على جهوده” وصولا إلى إبرام هذا الاتفاق.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل هو “خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان”.

وأضاف ميقاتي في بيان “هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يُعتبر خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قراهم ومدنهم”، مجددا “تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.