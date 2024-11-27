رويترز: وفد مصري يتجه إلى إسرائيل لمحاولة التوصل لوقف الحرب في غزة

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل، غدا الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق متصل قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلق تحركا جديدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية إن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، واتفقا على المحاولة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف سوليفان أن “الرئيس بايدن ينوي البدء بهذا العمل اليوم عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر وفرقاء آخرين في المنطقة”.

وتابع قائلا “نعتقد أن هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث أمن إسرائيل مضمون ومصالح الولايات المتحدة مؤمّنة”.

هوكستين: فرصة لوقف الحرب في غزة

ومن جانبه قال آموس هوكستين، الموفد الخاص للرئيس الأمريكي الذي شارك بالمفاوضات بين إسرائيل و(حزب الله)، إن الاتفاق في لبنان يشكل فرصة لوقف لإطلاق النار في غزة.

وقال هوكستين، الأربعاء، خلال اجتماع مع أفراد من الجالية اليهودية الأمريكية “نعتقد إلى حد بعيد أن اتفاق لبنان يفتح الآن هذا الباب”، لافتا إلى أنه بعد توقيع الهدنة مع (حزب الله) فإن إسرائيل لم تعد “تخوض حربا سوى على جبهة واحدة”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، علاوة على آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، وأجبر أغلب السكان على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعيشون في ظروف بالغة القسوة.