ضمانات من واشنطن لتل أبيب.. تعرَّف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي سيدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن حكومتي لبنان إسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد.

وفيما يلي بنود الاتفاق الـ13 حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية:

لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك البر والجو والبحر.

إسرائيل ولبنان تقرّان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

هذه الالتزامات لا تنفي حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميان هما الهيئات المسلحة الوحيدة التي سيُسمح لها بحمل السلاح أو تشغيل قواتها في جنوب لبنان.

يخضع أي بيع أو توريد وتصنيع للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان لإشراف ومراقبة الحكومة اللبنانية.

سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها لصنع الأسلحة والمواد المتصلة بالأسلحة.

سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والقواعد العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تتفق مع هذه الالتزامات.

سيتم إنشاء لجنة مقبولة لإسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

ستقدم إسرائيل ولبنان بلاغات عن أي انتهاكات متوقعة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوة اليونيفيل.

سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على امتداد جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد جنوب لبنان، كما هو موضح في خطة الانتشار.

ستنسحب إسرائيل تدريجيا جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يوما.

تدفع الولايات المتحدة بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

كما نشرت الصحيفة بنود الضمانات الأمريكية لإسرائيل لتنفيذ هذ الاتفاق: