ميقاتي يطالب إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان (فيديو)

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلتها.

وأعلن ميقاتي في كلمة، عقب دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، أن لبنان سيعزز انتشار الجيش بالجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق، وطالب إسرائيل بالالتزام بالهدنة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومته بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكل بنوده، وذلك تعليقا على دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

تعزيز حضور الجيش اللبناني

وقال ميقاتي في كلمته “أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده، وتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”.

وفي 11 من أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

إعادة الإعمار

ودعا ميقاتي دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمُّل مسؤولياتها في هذا الصدد، وشدَّد على “المرجعية الأمنية للجيش اللبناني في الجنوب بما يسقط الحجج التي يختبئ وراءها العدو”.

وقال ميقاتي “اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل في إعادة إعمار ما تهدم، واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح”.

سريان وقف إطلاق النار

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عند الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت بيروت، لينهي المعارك بين الجانبين التي استمرت منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبحت على نطاق واسع في الشهرين الأخيرين.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطرفين وافقا على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.