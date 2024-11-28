الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات للعائدين إلى جنوب لبنان ويكشف خسائر حزب الله (فيديو)

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن قوات الاحتلال لا تزال تحتفظ بمواقعها في جنوب لبنان، مشدداً على أنها ستطبق اتفاق وقف إطلاق النار “بكل حزم”.

وقال هاغاري -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء- إن جيش الاحتلال سيرد على أي خرق للاتفاق، متوعداً بقتل ما وصفه بـ”كل ناشط أو مسلح” في جنوب لبنان.

كما دعا اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من الحدود، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيخبرهم بموعد العودة.

وأضاف المتحدث العسكري أن الحركة ليلاً ممنوعة في مناطق تحرك قوات الاحتلال، موضحاً أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار سيكون تدريجياً.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، زعم هاغاري أن جيش الاحتلال أضعف قدرات حزب الله “بشكل كبير”، مدعياً تدمير 70% من المسيرات التي يمتلكها الحزب.

وأشار إلى استهداف ما وصفها بآلاف الصواريخ التابعة للحزب، وضرب محاولات لإمداده بالسلاح من سوريا.

وادعى المتحدث العسكري أن جيش الاحتلال استهدف 12500 موقع تابع لحزب الله خلال الحرب، بينها 360 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أكد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة “وفي أماكن أبعد”، على حد تعبيره.

واختتم هاغاري تصريحاته بالقول إن سلاح الجو الإسرائيلي لا يزال يحلق في الأجواء اللبنانية بذريعة جمع المعلومات، مؤكداً أنه “مستعد للعمل وفق المتطلبات”.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

​​​​​​​وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظمهم بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.