إيران: حزب الله حطم مرة أخرى أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام خلال العام الماضي “بحلب عشرات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل جرائم الحرب التي يرتكبها، فيما كان يحظى بالدعم العسكري الأمريكي الكامل والغطاء السياسي”.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء أنه على الرغم من الدعم الأمريكي “أُجبر نتنياهو على طلب وقف إطلاق النار بعد خسائر كبيرة في جنوب لبنان”.

وتابع عراقجي “مرة أخرى حطم حزب الله أسطورة إسرائيل التي لا تقهر”، مضيفا أنه “حان الوقت لأن تقبل إسرائيل أيضا الهزيمة في غزة”.

Over the past year, Netanyahu has milked US taxpayers of tens of billions of dollars to fund his war crimes, all while enjoying full US military support and political cover. He was still forced to plead for a ceasefire, after heavy casualties in southern Lebanon. Hezbollah once…

