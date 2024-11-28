تعرف إلى مبعوث ترامب الذي يسعى لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، أنه عيّن الجنرال السابق كيث كيلوج الذي سبق أن دعا كييف إلى تقديم تنازلات عدة، موفدا إلى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب على منصته ” تروث” قائلا “يسعدني ترشيح الجنرال كيث كيلوج للعمل كمساعد للرئيس ومبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا. كيث له مسيرة مهنية عسكرية وتجارية متميزة، بما في ذلك الخدمة في أدوار حساسة في مجال الأمن القومي في إدارتي الأولى”.

وأضاف ترامب في منشوره “هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددا”.

ووجّه ترامب انتقادات شديدة إلى المبالغ الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا واقتصاديا، ووعد بوضع حد للحرب بين موسكو وكييف، ولكن من دون أن يشرح كيفية قيامه بذلك.

“مفاوضات سلام مع روسيا”

وسبق للجنرال السابق كيلوغ، البالغ 80 عاما، أن تطرق إلى قضية أوكرانيا في مقال نشره في إبريل/نيسان الماضي اعتبر فيه أن “أي مساعدة عسكرية أمريكية مقبلة ستتطلب من أوكرانيا أن تشارك في مفاوضات سلام مع روسيا”.

ودعا إلى “إرجاء انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لفترة طويلة”، بهدف “إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركة في مفاوضات سلام”.

وفي المقال ذكر الجنرال السابق أن “الحكومة والشعب الأوكرانيين سيواجهان صعوبة في قبول سلام عن طريق التفاوض لن يعيد إليهم كل أراضيهم”.

وأضاف “لكن كما قال دونالد ترامب في عام 2023، أريد أن يتوقف الجميع عن الموت. هذه أيضا وجهة نظرنا. إنها خطوة أولى جيدة”.

وانتقد ترامب، الذي أطلق خلال ولايته الأولى شعار “أمريكا أولا”، مرارا قيام واشنطن بدفع مبالغ ضخمة لكييف منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.

زيلينسكي “أفضل بائع في العالم”

ووصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر/أيلول بأنه “أفضل بائع في العالم”، وذلك قبل لقاء جمعهما في نيويورك.

وأضاف ترامب مازحا “كل مرة كان يأتي فيها إلى بلادنا، كان يغادر ومعه 60 مليار دولار”.

وتحدّث الرجلان عبر الهاتف بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة، ووصف زيلينسكي المكالمة بأنها “ممتازة”، قائلا “اتفقنا على الإبقاء على الحوار الوثيق وتعزيز تعاوننا”.

وشارك في المكالمة أغنى رجل في العالم وعضو فريق ترامب، إيلون ماسك.

غير أن زيلينسكي أقر في مقابلة مع محطة إذاعة في أوكرانيا عقب فوز ترامب أن الحرب مع روسيا سوف تنتهي بشكل أسرع بعد وصول ترامب للبيت الأبيض.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأربعاء، أن ترامب يدرس اقتراحات عدة لوقف الحرب في أوكرانيا، منها اقتراحات من الجنرال كيلوغ.

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب المقبلة أنه ربما يدفع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وبدء المفاوضات بين الجانبين.