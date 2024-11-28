ملاك حميدان.. فلسطينية كفيفة تسرد القرآن كاملا في جلسة واحدة (فيديو)

أتمت الشابة الفلسطينية الكفيفة ملاك حميدان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية سرد القرآن الكريم غيبًا في جلسة واحدة، لتكون بذلك أول طالبة من بين 41 حافظة تقوم بختم القرآن غيبًا في وقت قياسي.

وقالت ملاك (24 عاما) التي تغلبت على تحدي فقدان البصر، للجزيرة مباشر: “سجلت إنجازا عظيما في ختمي وسردي للقرآن خلال 5 ساعات، بحيث الجزء الواحد من القرآن كان يستغرق معي من الوقت ما بين 9 دقائق إلى 12 دقيقة”.

وعن شعورها بعدما أتمت سرد القرآن قالت ملاك: “فش كلمة ممكن تعبر عن شعوري لحظة ما خلصت السرد، يعني لما وصلت الجزء 25 صرت أسرد باقي الأجزاء بدموع منهمرة، وما كنت مصدقة إني قدرت أنجز هيك شيء”.

وعند سؤالها عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال رحلة حفظ القرآن الكريم، أجابت: “بصراحة ما حسيت حالي بواجه أي صعوبات، وربنا كان مسهلها معي، يوم بعد يوم وعلى مدار السنين الماضية ربنا أكرمني وحفظت القرآن كاملًا”.

وكان لوالدي ملاك تأثير كبير في دعمها، وتشجيعها على الاستمرار وعدم الاستسلام، حيث قالت: “في كل مرة كنت أتراجع وأتكاسل عن الحفظ، كان والدي يحكي معي ويقنعني أنه ما بنفع أوقف ولازم أكمل مسيرتي، فوالداي لهم فضل كبير عليّ”.

ونصحت ملاك الأشخاص الذين يسعون لحفظ القرآن ويصعب عليهم الأمر، بقولها: “أنا دايمًا بحكي للبنات اللي مش قادرين يحفظوا بكميات كبيرة، إنهم يتبعوا أسلوب حفظ آية كل يوم، فتحفظ اليوم آية، وتزيد عليها في اليوم التالي آية أخرى”.