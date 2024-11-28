صحفي كندي يحرج ممثلي الناتو بسؤالهم عن قيمة أرواح الفلسطينيين مقابل الأوكرانيين (فيديو)

واجه الصحفي الكندي ديميتري لاسكاريس ممثلي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسؤال حول ما إذا كانت أرواح الأوكرانيين أغلى من أرواح الفلسطينيين، وذلك خلال مؤتمر عقده الحلف في مونتريال يوم الاثنين.

وطرح لاسكاريس سؤاله مرارا على ممثلي الناتو الحاضرين في المكان، وقال: “هل أرواح الأوكرانيين أغلى من أرواح الفلسطينيين؟” وما رأي الناتو في هذا؟”.

ولم يتلق الصحفي أي رد من أي من ممثلي الحلف الذين التزاموا الصمت وتجاهلوا السؤال تماما.

وقال لاسكاريس في ختام الفيديو: “يكفي شخص واحد فقط ليجيب على سؤالي”.

وكانت أعمال الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تجمع برلمانيين من الدول الأعضاء في الحلف قد بدأت الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة كيبيك الكندية.

ونظمت تظاهرات من جمعيات وقت التجمع تهدف إلى التنديد بحلف شمال الأطلسي.