لبنان يعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أصدرته مساء الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3961 شهيدا و16520 جريحا منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى سريان وقف إطلاق النار فجر الأربعاء.

وأفادت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء وحده، أي اليوم الأخير قبل سريان وقف إطلاق النار، أسفرت عن 78 شهيدا و266 جريحا.

وقد توزعت هذه الخسائر على مختلف المحافظات اللبنانية، حيث سجلت محافظة بعلبك الهرمل في الشرق أعلى حصيلة بـ 28 شهيدا و75 جريحا.

3961 شهيدا 16520 جريحا منذ بدء العدوان، وحصيلة يوم الثلاثاء 78 شهيدا و266 جريحا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير المفصل بحصيلة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان. pic.twitter.com/NS7lafmRjz — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) November 28, 2024

حجم الخسائر في صفوف المدنيين

وكشف البيان عن حجم الخسائر في صفوف المدنيين، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال والنساء 984 شهيدا و4263 جريحا. كما تعرضت الكوادر الصحية لخسائر فادحة، إذ سقط منهم 222 شهيدا و330 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعرض البنية التحتية الصحية لاستهداف واسع النطاق، حيث طال القصف الإسرائيلي 94 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى.

كما تم تدمير 251 آلية تابعة للقطاع الصحي، إضافة إلى تنفيذ اعتداءات على 67 مستشفى و231 من الجمعيات الإسعافية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية فرنسية فجر الأربعاء. وقد أنهى هذا الاتفاق تصعيدا إسرائيليا استمر لأكثر من شهرين، وتحول خلال الفترة الأخيرة إلى حرب واسعة النطاق.