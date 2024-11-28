سوريا.. مقتل قيادي إيراني بارز والمعارضة تقطع الطريق الدولي حلب-دمشق (فيديو)

واصلت المعارضة السورية المسلحة، الخميس، بسط سيطرتها على مناطق واسعة كانت خاضعة للنظام في حلب وإدلب، مع الإعلان عن مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم للمعارضة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بقطع الطريق الدولي الرابط بين حلب ودمشق، فيما أدت غارات روسية مكثفة إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب.

مقتل قيادي إيراني في حلب

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، مقتل كيومرث بورهاشمي أحد قادة الحرس الثوري في محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” شبه الرسمية، أن بورهاشمي “قائد المستشارين الإيرانيين” في حلب، قتل اليوم خلال الهجوم الذي تنفذه قوات المعارضة السورية على غربي المحافظة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل عن مهام بورهاشمي العسكرية في سوريا.

توسع سيطرة المعارضة

ومع تزايد حدة الاشتباكات، فُتحت جبهة جديدة في منطقة سراقب شرقي إدلب، واستولت قوات المعارضة على قرى ترنبة وداديخ وكفر بطيخ وجوباس وشابور التي كانت تحت سيطرة قوات النظام السوري.

وهاجمت المعارضة مطار نيرب العسكري في حلب بمسيّرات في الساعات الأولى من صباح الخميس ودمرت مروحية.

وبذلك تكون مساحة المنطقة التي سيطرت عليها المعارضة وصلت إلى 250 كيلو مترًا مربعًا، وباتت على بعد 5 كيلو مترات من مدينة حلب.

غارات روسية توقع ضحايا مدنيين

وفي الأثناء، قتل 12 مدنيا وأصيب 30 آخرون، الخميس، بغارات روسية على بلدتي أتارب ودارة عزة في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال سوريا.

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية أقلعت من قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية، شنت غارات على المناطق السكنية في دارة عزة وأتارب.

قطع الطريق الدولي حلب-دمشق

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن فصائل المعارضة السورية تمكنت من قطع الطريق الدولي الرابط بين حلب ودمشق، بعد سيطرتها على بلدة الزربة جنوبي حلب، مما يشكل ضربة استراتيجية لقوات النظام.

رد النظام السوري

وأصدرت القيادة العامة لجيش النظام السوري بيانا أكدت فيه تصدي قواتها للهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي”، مشيرة إلى أنها تكبد المهاجمين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأنها تواصل مواجهة التنظيمات المعارضة بمختلف الوسائط النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة.