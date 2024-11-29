المعارضة السورية تسيطر على موقع استراتيجي غربي حلب (فيديو)

أعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على بلدة العيس الاستراتيجية في ريف حلب الغربي.

وأظهر مقطع فيديو وصل الجزيرة مباشر أحد المقاتلين وهو يقف على متن مركبة عسكرية معلنًا السيطرة على البلدة.

كما وثق فيديو وجود آليات وعربات عسكرية على الطرقات داخل البلدة.

وتعد تلة العيس الأكثر ارتفاعاً وإطلالاً على ريف حلب الجنوبي وعلى أوتوستراد حلب – دمشق.

وتتيح السيطرة على هذه البلدة الاستراتيجية للقوة المسيطرة عليها فرض سيطرة نارية على المناطق المحيطة.

وتمكّن هذه الميزة الجغرافية من شل حركة القوات المعادية على طول خطوط التماس القريبة، وذلك عبر استخدام المدفعية ذات العيار الثقيل أو الأسلحة الرشاشة بفعالية عالية.

وانطلقت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة خلال الاشتباكات المستمرة منذ 3 أيام على ما مجموعه 70 منطقة ونقطة في محافظتي حلب وإدلب.