الأخبار|سوريا

شاهد: لحظة دخول قوات المعارضة السورية إلى مدينة ⁧‫حلب

مدة الفيديو 03 minutes 42 seconds
29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202406:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بدأت فصائل المعارضة السورية، عصر الجمعة، دخول مدينة حلب، بعد كسرها الخطوط الدفاعية لقوات النظام الصوري.

ووثقت صور متداولة لحظة دخول قوات المعارضة السورية إلى مدينة ⁧‫حلب‬⁩.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ونجحت الفصائل في كسر الخطوط الدفاعية لقوات النظام في محاور أحياء “الحمدانية” و”حلب الجديدة” و”الزهراء”، لتدخل إلى مدينة حلب.

كما حاصرت الفصائل من جهتي الشمال والجنوب منطقة سراقب جنوب شرقي إدلب، والتي يتقاطع فيها طريقا “إم4″(حلب- اللاذقية)، و”إم 5″(حلب-دمشق).

وانطلقت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي، فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة خلال الاشتباكات المستمرة منذ 3 أيام على ما مجموعه 70 منطقة ونقطة في محافظتي حلب وإدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان