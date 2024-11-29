فصائل المعارضة السورية تسيطر على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب (فيديو)

بسطت فصائل المعارضة السورية، الجمعة، سيطرتها على مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد انسحاب قوات النظام منها إثر اشتباكات عنيفة استمرت يومين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات المعارضة تمكنت من دخول المدينة بعد انسحاب قوات النظام، فيما أظهر “فيديو” متداول استيلاء الفصائل المعارضة على آلية عسكرية تابعة لقوات النظام على محور سراقب في ريف إدلب.

وتكتسب سراقب أهمية استراتيجية كونها نقطة التقاء لطريقين رئيسيين: “إم 4″ الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية، و”إم 5” الرابط بين حلب والعاصمة دمشق.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين فصائل المعارضة وقوات النظام في ريف حلب الغربي فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وامتدت لتشمل مناطق في محافظة إدلب.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على نحو 70 منطقة ونقطة في محافظتي حلب وإدلب، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة المواجهات في شمال غرب سوريا، حيث تسعى فصائل المعارضة لاستعادة مناطق خسرتها خلال العامين الماضيين لصالح قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران.