جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تحذيرات الأونروا من الوضع في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع تصريحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي أفادت بأن البقاء على قيد الحياة أصبح شبه مستحيل في غزة بسبب برودة الشتاء، ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الجمهور، في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة، أن سكان غزة يتعرضون لحرب تجويع ممنهجة تنفذها إسرائيل من خلال إغلاق المعابر واستهداف قوافل المساعدات الإنسانية.

وأضافوا أن غرق الخيام نتيجة غزارة الأمطار فاقم من معاناة أهالي غزة، في ظل عدم توفر أغطية تحميهم من البرد القارس.

وناشد الجمهور دول العالم والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتقديم المساعدات إلى غزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كما حمّلوا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تجويع غزة لدعمها إسرائيل، وعدم ممارسة الضغط عليها لوقف الحرب على القطاع.

وكانت وكالة “الأونروا” قد حذرت من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، وقالت الوكالة الأممية في بيان على منصة “إكس”: “وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع”.

وأشارت إلى أن البرد يفاقم الأوضاع هناك، مضيفة: “مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة”.

ودعت “الأونروا” إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وأرفقت بيانها بصور توضح الحجم الهائل للنفايات في أحد شوارع القطاع.