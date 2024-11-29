نعيم قاسم: لهذا السبب انتصرنا على إسرائيل.. وسندعم فلسطين بأشكال مختلفة (فيديو)

أكد الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني نعيم قاسم أن المقاومة حققت انتصارا كبيرا على إسرائيل في المواجهة الأخيرة، مشددا على أن دعم الحزب لفلسطين لن يتوقف وسيستمر بأشكال مختلفة.

وقال قاسم في كلمة متلفزة اليوم الجمعة إن “الانتصار الذي تحقق يفوق ما حدث في عام 2006″، مضيفا أن “خسائر العدو الإسرائيلي كانت كبيرة جدا وقتل منه الكثير وعدد مهجريه بلغ مئات الآلاف”.

وأوضح: “انتصرنا لأننا منعنا العدو من القضاء على حزب الله وإنهاء المقاومة”.

وأشار إلى أن (حزب الله) لم يرد الحرب منذ البداية، لكنه وافق على اتفاق وقف إطلاق النار “ورؤوسنا مرفوعة”، موضحا أن الاتفاق “تم تحت سقف السيادة اللبنانية”.

وأشار إلى أن اغتيال الأمين العام السابق، حسن نصر الله “أربكنا لأيام لكن الحزب استعاد قوته وشكل منظومة القيادة مجددا”.

يذكر أن إسرائيل اغتالت الأمين العام السابق حسن نصر الله في سبتمبر/أيلول الماضي.

عاجل | الأمين العام لحــ.ــزب الله نعيم قاسم: 📌 انتصرنا لأننا منعنا العدو من القضاء على حــ.ــزب الله وإنهاء المقـ.ـاومـ.ـة 📌 الخسائر حاصرت العدو ليذهب إلى وقف إطلاق النار 📌 خسائر العدو الإسرائيلي كبيرة جدا وقُـتـ.ـل منه الكثير وعدد مُهجّريه بمئات الآلاف 📌 وافقنا على… pic.twitter.com/LpvFRhxlJw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2024

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، أكد قاسم أن الحزب سيهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس البلاد في الموعد المحدد في 9 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف قاسم أن (حزب الله) سيواصل مع الشعب اللبناني عملية إعادة الإعمار في الجنوب، مؤكدا أن لديه “الآليات المناسبة”، وأنه سيتعاون مع الدولة في هذا الصدد.

وشدد قاسم على أن (حزب الله) سيكون له حضور فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان المستقل في إطار “اتفاق الطائف”.

وختم بالتأكيد أن المقاومة ستكون جاهزة لمنع “العدو من استضعاف لبنان”، لافتا إلى أن “صمود المقاومين الأسطوري والاستشهادي أذهل العالم وأرعب الجيش الإسرائيلي وأدخل اليأس عند العدو”.