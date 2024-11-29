غزة.. مستشفى شهداء الأقصى يعاني من قلة الأكفان مع تصاعد أعداد الشهداء (فيديو)

أظهرت جولة للجزيرة مباشر في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عدم كفاية الأكفان في مغاسل المستشفى، مع استمرار سقوط الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال عمر خطاب المسؤول عن مغسلة الأموات في مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر إنه “مع كثرة النزوح إلى المنطقة الوسطي في القطاع من جانب، وكثرة أعداد الوفيات من جانب آخر أصبحت الأكفان غير كافية”.

وأضاف أن المستشفى يحتاج يوميا ما بين 10 إلى 15 كفنا لحالات الوفاة، بخلاف الشهداء الذين يبلغ عددهم نحو 10 شهداء على الأقل يوميا، وهذا يعني أن المستشفى بحاجة إلى ما بين 20 إلى 30 كفنا يوميا.

وأوضح أن الموجود حاليا في المستشفى ما بين 10 إلى 15 كفنا لا غير، مضيفا أن المستشفى تلقى نحو 30 كفنا من المستشفى الأوروبي، بعد أن اشتكى القائمون عليه من عدم توافر الأكفان، وتم استخدام أغلبها.

وأشار خطاب إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح لم تدخل قطعة من قماش الأكفان إلى قطاع غزة.

مواجهة النقص في الأكفان

وعن كيفية مواجهة النقص في الأكفان أوضح خطاب أنه “يتم استخدام أكفان بلاستيكية، أو استخدام بطانيات أو أغطية أو أي شيء آخر يستر الميت”.

وأضاف أننا ننتظر فتح معبر رفح لدخول قماش الأكفان، أو دخولها من الشمال إذا كان هذا متاحا، مشيرا إلى أن “الأزمة كبيرة، وسوف تستمر طالما استمر إغلاق معابر قطاع غزة”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 103 آلاف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، علاوة على آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.