قبل مواجهة القمة المرتقبة.. كابتن ليفربول يحذر من صحوة السيتي

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول لكرة القدم، أن فريق مانشستر سيتي لا زال يمثل تهديدا كبيرا لليفر، رغم التراجع الكبير في النتائج والمستوى خلال الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز ست مباريات متتالية، بالخسارة في خمس والتعادل في واحدة.

وأوضح فان دايك في تصريحات عقب فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بأن الفريق سيدخل شهر ديسمبر/كانون الأول يوم الأحد ولا زال هناك خمسة أشهر متبقية على نهاية الدوري، مشيرا إلى أن المشوار لا يزال طويلا، ولا يجب أن يغتر اللاعبون بالنتائج التي تحققت.

وأضاف المدافع الهولندي: نعم المان سيتي ليس في أفضل حالاته في الفترة الحالية، لكن اعتقد أن الإصابات التي تعرض لها لاعبوه كانت له دور في هذا التراجع.

وأكد فان دايك: “كنا كفريق نمر بنفس الوضع من قبل مع كثرة الإصابات، ولم يكن من السهل أن نجد الاستمرارية في الأداء والثقة”.

وتابع: “كل من يفهم كرة القدم وشاهد مانشستر سيتي في السنوات الماضية، يعلم أن بإمكانهم العودة في أي وقت، أتمنى ألا يحدث ذلك يوم الأحد، وعلينا أن نكون في أفضل أحوالنا لتحقيق النتيجة التي نهدف إليها”.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر أخر ثلاث مباريات بالدوري، ضمن سلسلة تعثرات في ست مباريات، شهدت خسارة الفريق في خمس والتعادل في واحدة، وسيذهب إلى ملعب “أنفيلد” مبتعدا بفارق ثماني نقاط خلف مستضيفه ليفربول، وهو فارق مرشح للزيادة إلى 11 نقطة في حال فوز الريدز.

أما ليفربول فهو يعيش حاليا أفضل فتراته هذا الموسم تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، حيث يتصدر الفريق مسابقة البريميرليغ برصيد 31 نقطة، كما يتصدر دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، وكانت أخر انتصارات الفريق هذا الموسم هي الفوز على ريال مدريد بهدفين نظيفين وهو الفوز رقم 18 من أصل 20 مباراة حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت.