نادي الأسير الفلسطيني: آلاف الأسرى يواجهون وجها آخر من أوجه الإبادة

قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان خاص بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن “آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى جانب معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، يواجهون وجها آخر من أوجه الإبادة، مع استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة بحقهم، وغير المسبوقة بمستواها وكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة”.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيانه أن الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية متعددة، ومن أبرزها “جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الممنهجة بمستوياتها المختلفة ومنها الاعتداءات الجنسية، وعمليات التنكيل والسلب، والحرمان، التي تمارس بشكل لحظيّ بحقهم، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية، والتي أدت إلى استشهاد 45 أسيرا ومعتقلا منذ الحرب، وهم فقط المعلومة هوياتهم”.

زيادة الضغوط على الأسرى المرضى

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيانه إلى أن “التحولات الخطيرة التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، يتعاظم ثقلها مع مرور الوقت على الأسرى، فالآلاف من الأسرى، وتحديدا من يواجهون أحكاما عالية بالسجن، ومن مر على اعتقالهم أكثر من عام، والمرضى منهم والجرحى، يواجهون تهديدا مضاعفا على مصيرهم”.

وأضاف البيان أن “الأسير المريض الذي كان لديه القدرة على تحمل ومواجهة الظروف الاعتقالية الصعبة قبل الحرب، وفي أول الحرب، فعليا لم يعد قادرا على ذلك مع استمرار وتيرة الجرائم بحقهم”.

وأكد نادي الأسير أن “كافة المعطيات التي تتعلق بواقع الأسرى اليوم، تؤكد أن أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى ستتصاعد إن استمر مستوى الجرائم الممنهجة الراهنة بحقهم”.

حصيلة حملات الاعتقال

وطبقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 11 ألفا و800 حالة اعتقال.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة ما لا يقل عن 775 طفلا معتقلا، كما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 435 حالة اعتقال.

وتشمل هذه الحالات النساء اللواتي من قطاع غزة وجرى اعتقالهن من الضفة، ولا تشمل النساء اللواتي اعتقلن من قطاع غزة مباشرة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وبموازاة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر إجمالا عن 797 شهيدا على الأقل، وأكثر من 6 آلاف جريح وفق بيانات رسمية فلسطينية.