أزال الكبد ثم أعلن استئصال الطحال.. الكشف عن مفاجأة بعد خطأ جرّاح أودى بحياة المريض فورا (فيديو)

تم تعليق رخصة مزاولة مهنة الطب من توماس شاكنوفسكي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن نزف مريضه ويليام برايان أثناء عملية استئصال الطحال التي جرت بشكل خاطئ، وأزال كبد رجل عن طريق الخطأ.

جاء ذلك بعد تحريك دعوى قانونية ضد شاكنوفسكي، تقول إنه كان مهملًا، وتسبَّب سابقًا في وفاة أحد المواطنين بعد إجرائه عملية جراحية قام فيها بإزالة جزء من البنكرياس بدلًا من الغدة الكظرية.

وفقًا للشكوى القانونية، فقد سبق أن تسبَّب شاكنوفسكي في وفاة مريضة أخرى كان من المقرر أن تخضع لعملية إنشاء ثقب في المعدة لتغيير طريقة خروج الفضلات من الجسم.

وبدلًا من ذلك، قام شاكنوفسكي بتغيير المسار بالكامل، واختار “إجراء عملية استئصال أمعاء لها مما أدى إلى ثقبها ووفاة المريضة”.

وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) أن عملية الاستئصال تمثّل الحالة الثالثة المعروفة التي يقوم فيها شاكنوفسكي بإزالة غير ضرورية لجزء كامل أو جزئي من أعضاء المرضى أثناء الجراحة.

وأضافت أن “صحة المرأة تدهورت بعد العملية الجراحية، ونُقلت إلى وحدة العناية المركزة حيث توفيت لاحقًا”.

وخلص التحقيق إلى أن شاكنوفسكي والأطباء الآخرين المشاركين في الجراحة “فشلوا في استخدام الاختبارات التشخيصية بشكل مناسب، وتأخروا في طلب التصوير للعلاج في الوقت المناسب”.

وأعلن المحامي جو زارزور الذي رفع الدعوى أن شاكنوفسكي لا يستطيع ممارسة الطب بشكل قانوني في أي مكان بالولايات المتحدة في هذا الوقت.

