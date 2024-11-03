المرشد الإيراني بالعبرية: أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقيان ردا ساحقا

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عبر حسابه باللغة العبرية على منصة إكس، تحذيرًا لأمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن البلدين “سيتلقيان ردًّا ساحقًا على أفعالهما”.

ארה”ב והמשטר הציוני יקבלו תגובה מוחצת למה שהם עושים נגד #איראן ונגד חזית #ההתקוממות. — Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) November 2, 2024

وكان خامنئي قد توعد، في وقت سابق السبت، كلًّا من الولايات المتحدة وإسرائيل برد قاسٍ على ما وصفه بالأفعال العدائية ضد طهران.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جمع كبير من الطلبة في العاصمة طهران بمناسبة “يوم الطالب”، حيث تحدَّث خامنئي عن تصرفات إسرائيل في المنطقة، وعن الهجوم الأخير على إيران في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

“مواجهة الغطرسة”

وقال خامنئي “يجب على الأعداء، سواء الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة، أن يعلموا أنهم سيتلقون بالتأكيد ردًّا قاسيًا على أفعالهم ضد إيران وشعبها وجبهة المقاومة”.

وأضاف أن مساعي الأمة الإيرانية وسلطاتها لمواجهة “النظام الإجرامي الذي يحكم العالم اليوم” لن تفشل بالتأكيد، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، سواء كانت عسكرية أو تسليحية أو سياسية، لمواجهة “الغطرسة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، شنه هجومًا استمر 4 ساعات على إيران، التي أفادت بتصديها لمحاولات إسرائيلية لمهاجمة بعض المواقع في طهران ومناطق أخرى، وأدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود وفقًا لبيان الجيش الإيراني.

وجاء هذا الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل مطلع أكتوبر، في هجوم قالت طهران إنه جاء “انتقامًا” لاغتيال شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.