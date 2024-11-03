دعم وانتقادات وتقلبات.. أبرز ما صرح به ترامب عن الحرب على غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل حول الحرب على غزة بالإضافة إلى تصريحات حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفيما يلي أبرز هذه التصريحات:

انتقاد نتنياهو وإثارة الجدل

في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلال تجمع سياسي بولاية فلوريدا، وجه ترامب انتقادات لاذعة لنتنياهو، متهماً إياه بعدم الاستعداد لـ”هجوم حماس”. كما أثار ضجة واسعة بوصفه مقاتلي حزب الله بـ”الأذكياء جداً”.

تباين في الموقف

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، أصدر ترامب بياناً أكد فيه دعمه القوي للاحتلال الإسرائيلي، مدعياً أنه “لا يوجد صديق أو حليف أفضل لإسرائيل” منه. واستغل الفرصة لمهاجمة إدارة الرئيس جو بايدن، متهماً إياها بإظهار الضعف.

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني انتقد ترامب بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واصفاً الأوضاع هناك بأنها “فظيعة ورهيبة”، معبراً عن دعمه وتضامنه مع الفلسطينيين في القطاع.

في 6 مارس/ آذار 2024 أعرب ترامب، عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بعد أن كان قد انتقد تل أبيب سابقاً بسبب مقتل المدنيين الفلسطينيين وفشلها في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

دعوات متكررة لإنهاء الحرب

مع تصاعد العدوان على غزة، بدأ ترامب في توجيه دعوات متكررة لإنهاء الحرب:

في 18 مارس/آذار 2024، دعا نتنياهو إلى “إنهاء الحرب سريعاً” في غزة والعودة إلى السلام.

في 25 مارس/آذار 2024، حذر من استمرار الأعمال العدائية، مشيراً إلى إمكانية تآكل الدعم الدولي للاحتلال الإسرائيلي.

في 5 أبريل/نيسان 2024 حث ترامب إسرائيل على وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعرضت لخسائر كبيرة على صعيد العلاقات العامة، وقال “دعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس”.

ترامب ونتنياهو

في 30 أبريل/نيسان 2024، عاد ترامب لانتقاد نتنياهو خلال مقابلة مع مجلة “تايم“، متهماً إياه بالفشل في منع ما وصفه بـ”هجوم حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعرب عن خيبة أمله من عدم استعداد إسرائيل رغم امتلاكه معدات أمنية متطورة.

الدعوة مجددا لإنهاء الحرب

في 3 يونيو/حزيران تعهد الرئيس الأمريكي السابق بإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال لقاء جمعه مع بطل الوزن الخفيف السابق في فنون القتال المختلطة (UFC)، الأيقونة الداغستانية حبيب نورمحمدوف.

في 29 يوليو/ تموز 2024 حث ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على إنهاء الحرب، وقال في مقابلة صحفية “أريده أن ينهي الأمر بسرعة”.

وقال ترامب -الذي جلس مع نتنياهو وآخرين على طاولة في منتجع مارالاغو في فلوريدا في نهاية تموز الماضي– إنه الوحيد القادر على منع انتشار الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأوضح “إذا فزنا سيكون الأمر بسيطا للغاية، وسوف ينجح كل شيء وبسرعة كبيرة”.

التعليق على استشهاد السنوار

في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعرب ترامب عن تأييده لقتل إسرائيل للسنوار، وعند سؤاله عن رأيه، قال: “لم يكن شخصاً جيداً، وأعتقد أن موته يسهل الأمور”.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “يقوم بعمل جيد”، مشيراً إلى أن بايدن “يحاول كبح جماح نتنياهو وربما ينبغي عليه أن يفعل العكس”. كما عبّر عن رضاه قائلاً: “أنا سعيد بأن بيبي قرر القيام بما كان عليه فعله”، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

ضغوط لإنهاء الحرب قبل يناير

في تطور لافت، كشفت صحيفة “نيويورك بوست” في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب على غزة قبل يناير/كانون الثاني 2025، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما صرح ترامب، في نفس اليوم بأنه سيضع حداً للمعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض.