الأخبار|قطاع غزة

قصف إسرائيلي لمركز تطعيم في شمال غزة يخلّف 6 مصابين بينهم 4 أطفال

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)
3/11/2024-|آخر تحديث: 3/11/202401:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت منظمة الصحة العالمية بإصابة 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمالي قطاع غزة، وذلك خلال هدنة إنسانية معلَنة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان له السبت “تلقينا تقريرًا مقلقًا للغاية، يفيد باستهداف مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة اليوم، أثناء إحضار الآباء لأطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال”.

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وأضاف غيبريسوس أن الهجوم وقع في منطقة تم الاتفاق على هدنة إنسانية فيها للسماح باستمرار حملة التطعيم، مشيرًا إلى أن فريقًا من المنظمة كان موجودًا في الموقع قبل القصف مباشرة.

تهديد لصحة الأطفال

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن “هذا الهجوم أثناء فترة الهدنة الإنسانية، يعرّض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر، وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم”.

ودعا غيبريسوس جميع الأطراف إلى “احترام هذه الهدَن الإنسانية الحيوية بشكل مطلق”، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت الطبية في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، رغم المناشدات الدولية لحماية المدنيين والطواقم الطبية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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