قصف إسرائيلي لمركز تطعيم في شمال غزة يخلّف 6 مصابين بينهم 4 أطفال

أفادت منظمة الصحة العالمية بإصابة 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمالي قطاع غزة، وذلك خلال هدنة إنسانية معلَنة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان له السبت “تلقينا تقريرًا مقلقًا للغاية، يفيد باستهداف مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة اليوم، أثناء إحضار الآباء لأطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال”.

وأضاف غيبريسوس أن الهجوم وقع في منطقة تم الاتفاق على هدنة إنسانية فيها للسماح باستمرار حملة التطعيم، مشيرًا إلى أن فريقًا من المنظمة كان موجودًا في الموقع قبل القصف مباشرة.

We have received an extremely concerning report that the Sheikh Radwan primary health care centre in northern #Gaza was struck today while parents were bringing their children to the life-saving #polio vaccination in an area where a humanitarian pause was agreed to allow… pic.twitter.com/YaFL6pQT3c

