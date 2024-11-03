كاميرات المراقبة وثّقت التفاصيل.. خلاف قديم ينتهي بجريمة قتل مروعة في تركيا (شاهد)

في حادث مأساوي شهدته مدينة بوردور التركية، لقي رجل مصرعه عندما أطلق عليه شخص آخر النار في مطعم، حيث كانت بينهما خلافات سابقة.

ووقعت الجريمة حوالي الساعة التاسعة مساءً في مطعم بشارع حطيب خواجة بحي سنان وسط بوردور، حيث كان في المطعم كل من حسين (35 عامًا) ورمضان (42 عامًا)، اللذين يقال إنهما كانا على خلاف قديم.

ووفقًا للتقارير، جلس رمضان على الطاولة المجاورة لحسين، وأثناء اللقاء العابر، أخرج رمضان سلاحًا كان بحوزته وأطلق النار على حسين ست مرات، قبل أن يهرب من الموقع.

Burdur’da bir restoranda husumetli iki kişi karşılaşınca kan döküldü. Kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybetti. Kaçan zanlı ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. pic.twitter.com/6OiSyFVj1N — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 1, 2024

6 رصاصات قاتلة

وسجلت كاميرات المراقبة في المطعم الحادثة لحظة بلحظة، حيث أظهرت لقطات “الفيديو” رمضان وهو يجلس خلف حسين قبل أن يستل سلاحه من خصره، ويوجهه نحو الأخير ويطلق عليه ست رصاصات متتالية.

وعقب إطلاق النار، اتصل شهود العيان بمركز الطوارئ، مما أدى إلى إرسال فرق كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. وعند وصول الفرق الطبية، أُجري الفحص على الضحية، وتبيَّن أنه فارق الحياة في مكان الحادث.

Burdur’da bir şahıs, mekanda arkasında oturan husumetlisini büyük bir soğukkanlılıkla vurdu. https://t.co/xIuUcCg9R8 — Söylenti Haber (@soylentihaber) November 1, 2024

وفي الوقت ذاته، شرعت فرق الشرطة في عمليات البحث لتعقّب الجاني، وتمكنت من القبض على رمضان في وقت قصير حيث جرى احتجازه لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد عمل فرق النيابة العامة وفريق التحقيق الجنائي في مسرح الجريمة، نُقلت جثة حسين إلى مشرحة مستشفى بوردور الحكومي لإجراء عملية التشريح الجنائي.

وأُعلِن فتح تحقيق رسمي في الحادثة التي أثارت صدمة لدى السكان، إذ تُعَد واحدة من الجرائم التي وثقتها كاميرات المراقبة بتفاصيل دقيقة، مما يُضفي طابعًا مأساويًّا على الواقعة التي تجسدت لحظاتها على مرأى الجميع.