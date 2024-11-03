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كاميرات المراقبة وثّقت التفاصيل.. خلاف قديم ينتهي بجريمة قتل مروعة في تركيا (شاهد)

6 رصاصات قاتلة

وقعت الجريمة في مطعم بمدينة بوردور، جنوب غربي تركيا (وسائل إعلام تركية)
3/11/2024-|آخر تحديث: 3/11/202402:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

في حادث مأساوي شهدته مدينة بوردور التركية، لقي رجل مصرعه عندما أطلق عليه شخص آخر النار في مطعم، حيث كانت بينهما خلافات سابقة.

ووقعت الجريمة حوالي الساعة التاسعة مساءً في مطعم بشارع حطيب خواجة بحي سنان وسط بوردور، حيث كان في المطعم كل من حسين (35 عامًا) ورمضان (42 عامًا)، اللذين يقال إنهما كانا على خلاف قديم.

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ووفقًا للتقارير، جلس رمضان على الطاولة المجاورة لحسين، وأثناء اللقاء العابر، أخرج رمضان سلاحًا كان بحوزته وأطلق النار على حسين ست مرات، قبل أن يهرب من الموقع.

6 رصاصات قاتلة

وسجلت كاميرات المراقبة في المطعم الحادثة لحظة بلحظة، حيث أظهرت لقطات “الفيديو” رمضان وهو يجلس خلف حسين قبل أن يستل سلاحه من خصره، ويوجهه نحو الأخير ويطلق عليه ست رصاصات متتالية.

وعقب إطلاق النار، اتصل شهود العيان بمركز الطوارئ، مما أدى إلى إرسال فرق كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. وعند وصول الفرق الطبية، أُجري الفحص على الضحية، وتبيَّن أنه فارق الحياة في مكان الحادث.

وفي الوقت ذاته، شرعت فرق الشرطة في عمليات البحث لتعقّب الجاني، وتمكنت من القبض على رمضان في وقت قصير حيث جرى احتجازه لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد عمل فرق النيابة العامة وفريق التحقيق الجنائي في مسرح الجريمة، نُقلت جثة حسين إلى مشرحة مستشفى بوردور الحكومي لإجراء عملية التشريح الجنائي.

وأُعلِن فتح تحقيق رسمي في الحادثة التي أثارت صدمة لدى السكان، إذ تُعَد واحدة من الجرائم التي وثقتها كاميرات المراقبة بتفاصيل دقيقة، مما يُضفي طابعًا مأساويًّا على الواقعة التي تجسدت لحظاتها على مرأى الجميع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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