المعارضة السورية تسيطر على مقر الشرطة في حلب وتطلق سراح معتقلين (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، الجمعة، بأن فصائل المعارضة السورية تمكنت من التوغل في عمق مدينة حلب شمالي البلاد، مساء الجمعة، وسيطرت على أكثر من 16 حيًا داخل المدينة.

ووصلت الفصائل المعارضة إلى الأحياء الداخلية لحلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري، حيث تمكنت من السيطرة على ساحة سعد الله الجابري المركزية وسط المدينة.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة فصائل المعارضة على مقر قيادة الشرطة في حلب.

كما وثقت لقطات أخرى عملية إطلاق سراح سجناء من سجن طارق بن زياد بعد سيطرة قوات المعارضة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات المعارضة السورية سيطرت على عدد من السجون في حلب وأطلقت سراح عدد من المعتقلين.

وأضاف أن المعارضة تمشط كافة أحياء المدينة لتأمينها، كما تتجهز لإدخال نحو ألف عنصر من داخلية المعارضة لحفظ الأمن داخل حلب وتنفيذ حظر التجوال.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومنذ ذلك الحين، تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على ما لا يقل عن 70 منطقة ونقطة في محافظتي حلب وإدلب خلال ثلاثة أيام من القتال المتواصل.