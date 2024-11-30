عقب سيطرة المعارضة.. غارات تستهدف وسط مدينة حلب (فيديو)

تعرضت مدينة حلب شمال غربي سوريا، السبت، لغارات عقب إعلان فصائل المعارضة السورية السيطرة على معظم المدينة أمس الجمعة.

وتسببت غارات على دوار الباسل بوسط مدينة حلب في عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين، حسب حصيلة أولية.

وقال أحد سكان حلب من موقع الغارات بوسط المدينة، للجزيرة مباشر، إن طائرات النظام السوري استهدفت المدنيين، ومن بينهم امرأة مُسنة لقيت مصرعها جراء الغارات.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد سيارات مدنية مدمرة نتيجة القصف الجوي لدوار الباسل بوسط مدينة حلب.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب عصر الجمعة، وواصلت التقدم لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة اليوم السبت.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب.

التقدم نحو مدينة حماة

وفرضت الفصائل حظر تجوال في حلب ليلا، كما اتخذت إجراءات أمنية من خلال تفتيش الأحياء التي سيطرت عليها.

وحررت الفصائل عشرات المعتقلين في سجون النظام السوري، بينهم سجناء سياسيون، إثر سيطرتها على عدد من السجون.

كما سيطرت قوات المعارضة على منطقة مورك الاستراتيجية بسبب وقوعها على الطريق الدولي الواصل بين حلب والعاصمة دمشق. وبهذا تكون فصائل المعارضة قد باتت على مسافة نحو 20 كيلومترا عن مدينة حماة.