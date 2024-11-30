وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: نقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن بلاده تنفذ تطهيرا عرقيا شمالي قطاع غزة، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيادة إسرائيل إلى الخراب.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة إسرائيلية محلية مع يعلون اليوم السبت، وأعادت هيئة البث الرسمية نشر مقتطفات منها.

وعن سياسة حكومة اليمين بقيادة نتنياهو في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال يعلون “يتم جرنا الآن للاحتلال والضم والتطهير العرقي -انظروا إلى شمال القطاع– والتهجير والاستيطان اليهودي”.

وخلال المقابلة، قاطعت المحاورة يعلون، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2013 و2016، وسألته “لقد قلتَ كلمات لم أتوقع أن أسمعها منك، تطهير عرقي في شمالي قطاع غزة، أتظن أننا في الطريق إلى ذلك؟”.

ورد يعلون “ولِمَ في الطريق؟ ماذا يحدث هناك؟ لم تعد بيت لاهيا موجودة ولم تعد بيت حانون موجودة، والآن يعملون في جباليا، إنهم (الجيش الإسرائيلي) يطهرون المنطقة من العرب”.

واجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة في 5 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 عن أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 105 آلاف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.