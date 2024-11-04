أشبه بـ”كائن فضائي”.. ظهور مخلوق غريب على أحد شواطئ أستراليا وعلماء يفسّرون (شاهد)

أثار كائن بحري غريب جرفته الأمواج إلى شواطئ أستراليا، دهشة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ فوصفه بعضهم بأنه “أغرب شيء” شاهدوه في حياتهم، وظنّه بعضهم في بادئ الأمر “كائنا فضائيا”.

ووثّقت مكتشِفة الكائن، فيكي إيفانز، تجربتها عبر منشور على فيسبوك، حيث قالت “لم أرَ شيئًا كهذا من قبل!”.

ووفقًا لصحيفة (The Advertiser)، عثرت إيفانز على هذا المخلوق غير المألوف أثناء تجولها على شاطئ خليج هورشو في بورت إليوت، جنوبي أستراليا. وأرفقت إيفانز صورًا للكائن، الذي يتسم بجسم طويل مزود بخيوط هلامية تتدلى منها قواقع صغيرة؛ مما يعطيها مظهر خرزات تزين شعرًا بحريًّا.

So I came across this on my beach run this morning, and it’s alive…wtf! pic.twitter.com/IHxjZs18cC — Helen Allen (@helenmaryallen) October 29, 2024

نوع من القشريات

وتفاعل العديد من مستخدمي فيسبوك مع الصور بإعجاب وذهول، حيث كتب أحدهم “هذا قد يكون أغرب شيء رأيته في حياتي!”، وعلق آخر قائلًا “يبدو طويلًا بالنظر إلى حجم الكلب”، مشيرًا إلى كلب ظهر في الصورة يتفحص الكائن بفضول.

وكشفت التحقيقات أن هذا الكائن البحري الغريب، ما هو إلا نوع من القشريات التي تعيش في تجمّعات كبيرة وتلتصق بالأجسام العائمة كالأرصفة والمرافئ، وقد تنجرف أحيانًا إلى الشاطئ كما حدث في هذه الحالة.

وأعربت الدكتورة زوي دوبليداي، عالمة البيئة البحرية في جامعة جنوب أستراليا، عن دهشتها من حجم هذه المجموعة الكبيرة، مرجّحة أن هذا التجمّع “انفصل عن الهيكل الأساسي” وانجرف إلى الشاطئ.

وصرحت قائلة “لم أرَ شيئًا كهذا من قبل؛ لا بد أن يكون جزءًا قديمًا من بنية بحرية، ربما عمود من رصيف، بقي في الماء لفترة طويلة لدرجة سمحت بتكوين هذا التجمع الكثيف من القشريات. يبدو أنها كانت موجودة هناك لفترة طويلة جدًّا”.

طعام فاخر

وعلى الرغم من أن هذا الكائن البحري يبدو شبيهًا بالمحار والصدفيات، فإنه في الواقع يرتبط وراثيًّا بالكركند وسرطان البحر، وفق ما أوضحته عالمة البيئة البحرية الدكتورة زوي دوبليداي. وأشارت إلى أن هذه الكائنات تحتوي داخل أصدافها على أرجل صغيرة تشبه أرجل الجمبري، وتستخدمها لتصفية العوالق وغيرها من الطعام من المياه المحيطة.

وتعتبر هذه القشريات البحرية طعامًا فاخرًا في العديد من الدول، خاصةً في البرتغال وإسبانيا، حيث تُعرف باسم “برسبيس” وتُقدم عادةً مع الزبدة الذائبة. ويشرح موقع “Atlas Obscura” طريقة تناولها بقوله “لتناول البرسبيس، امسك الصدفة، وانزع الجلد المحيط بعنقها، واحذر من رذاذ الماء المالح الذي يخرج عند إزالة الغلاف”.

كما تُقدم هذه القشريات البحرية الشهية في مطعم “Foxface Natural” بمنطقة إيست فيليدج في مدينة نيويورك، ولكن تكلفتها باهظة. إذ تُعد من بين أغلى المأكولات البحرية في العالم، ويمكن أن يصل سعرها إلى 125 دولارًا للرطل، وهو ما يجعلها بمثابة “إوزة بحرية تضع بيضًا من ذهب”.

وفي عام 2020، عثر متجولون على شاطئ في ويلز على تجمع كبير من هذه القشريات الفاخرة، قُدرت قيمته بما يقارب 65 ألف دولار.