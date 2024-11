أشبه بـ”كائن فضائي”.. ظهور مخلوق غريب على أحد شواطئ أستراليا وعلماء يفسّرون (شاهد)

أثار كائن بحري غريب جرفته الأمواج إلى شواطئ أستراليا، دهشة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ فوصفه بعضهم بأنه “أغرب شيء” شاهدوه في حياتهم، وظنّه بعضهم في بادئ الأمر “كائنا فضائيا”.

ووثّقت مكتشِفة الكائن، فيكي إيفانز، تجربتها عبر منشور على فيسبوك، حيث قالت “لم أرَ شيئًا كهذا من قبل!”.

ووفقًا لصحيفة (The Advertiser)، عثرت إيفانز على هذا المخلوق غير المألوف أثناء تجولها على شاطئ خليج هورشو في بورت إليوت، جنوبي أستراليا. وأرفقت إيفانز صورًا للكائن، الذي يتسم بجسم طويل مزود بخيوط هلامية تتدلى منها قواقع صغيرة؛ مما يعطيها مظهر خرزات تزين شعرًا بحريًّا.

So I came across this on my beach run this morning, and it’s alive…wtf! pic.twitter.com/IHxjZs18cC

— Helen Allen (@helenmaryallen) October 29, 2024