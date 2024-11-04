انزلاق أعقبه اصطدام.. مسؤول تركي ينجو من حادث مروع أثناء اختبار مركبة للطرق الوعرة (شاهد)

قال مازحا: يبدو أنني استفدت هذه المرة من طول قامتي

نجا مصطفى فارانك، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة، ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة بورصة، من حادث وقع خلال تجربة قيادة لمركبة دفع رباعي منتجة في مدينة بورصة، ولم يُصب بأذى.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التركية (DHA)، كان فارانك يشارك في اختبار قيادة لمركبة الدفع الرباعي التي تم إنتاجها محليًّا في بورصة، وعندما كانت المركبة تسير داخل منطقة غابات، اصطدمت بعنف بشجرة.

Mustafa Varank ölümden döndü! Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan Mustafa Varank ölümden döndü. Sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Anlık refleksle… pic.twitter.com/krKXlrzlPk — gdh (@gundemedairhs) November 2, 2024

وأفادت المعلومات بأن فارانك، الذي كان جالسًا بجانب السائق، استطاع أن يحني رأسه بسرعة لحظة التصادم؛ مما مكّنه من تجنب الإصابة والخروج من الحادث سالمًا.

ومن جانبه، أعرب فارانك عن ارتياحه عقب نجاته من الحادث، قائلًا إنه لم يواجه أي مشاكل خلال قيادته الشخصية للسيارة، وإنه تجاوز الحادث بسلام.

وعلق عبر حسابه بمنصة إكس مازحًا “يبدو أنني استفدت هذه المرة من طول قامتي”. وأكد فارانك أنه مستمر في التزامه بدعم الإنتاج المحلي.