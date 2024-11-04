“حزب الله” يرد على إعلان إسرائيل اغتيال القيادي أبو علي رضا

نفى حزب الله، مساء الاثنين، صحة مزاعم إسرائيلية باغتيال القيادي لديه أبو علي رضا، في منطقة برعشيت بجنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان “لا صحة للادعاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وهو بخير وعافية”.

ويتولى أبو علي رضا قيادة وحدة بدر، أحد أبرز التشكيلات العسكرية في حزب الله.

وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، أن طائراته الحربية “قامت بتوجيه من الفرقة 36 (فرقة مدرعة نظامية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) بمهاجمة وقتل المخرب أبو علي رضا، قائد موقع برعشيت التابع لحزب الله”.

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإن أبو علي رضا “كان مسؤولًا عن التخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قوات الجيش، كما أشرف على الأنشطة الإرهابية لعناصر في حزب الله في المنطقة”.

وهذه هي المرة الثانية التي ينفي فيها الحزب اغتيال رضا، إذ ادعى إعلام إسرائيلي من بينه إذاعة الجيش، في سبتمبر/أيلول الماضي، اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال أن 38 عسكريًّا قُتلوا في لبنان منذ باشر عملياته البرية في 30 من سبتمبر.