الأخبار|قطاع غزة

بكلمة للسنوار.. كتائب القسام تنشر “مَدد السماء” (فيديو)

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آخر تحديث: 4/11/202410:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنشودة جديدة بعنوان “إننا مَدد السماء”، متعهدة بمواصلة المقاومة ضد إسرائيل.

وتبدأ الأنشودة بكلمات لقائد حركة حماس السابق، الشهيد يحيى السنوار “سنأتيكم بإذن الله بطوفان هادر، سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدًّا بعد مد”.

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وبالتزامن مع كلام السنوار، تأتي لقطات لعملية طوفان الأقصى التي قطع فيها مقاتلو كتائب القسام السياج الحدودي لغزة، ودخلوا المستوطنات والنقاط العسكرية، حيث أسروا نحو 250 شخصًا، واشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين.

كما تظهر في “الفيديو” لقطات عديدة للاشتباك مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة، إضافة إلى إطلاق صواريخ من غزة.

يأتي إصدار هذه الأنشودة في وقت تستنزف فيه المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال التي تشدد قبضتها على شمالي قطاع غزة.

وتؤكد الأنشودة، التي نشرتها الكتائب عبر حسابها على تليغرام، التزامها بالقضية الفلسطينية واستعدادها لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وتضمنت الأنشودة عبارات مثل: “كبّروا بينَ القنابل، بالتحدي والصمود” و”يقتلوننا بلْ ونحيا، لا يموتُ الشهداء”. كما أشارت إلى رمزية المسجد الأقصى بقولها “نحنُ طوفانٌ لأقصى، فيهِ طافَ الأنبياء”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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