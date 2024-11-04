بكلمة للسنوار.. كتائب القسام تنشر “مَدد السماء” (فيديو)

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنشودة جديدة بعنوان “إننا مَدد السماء”، متعهدة بمواصلة المقاومة ضد إسرائيل.

وتبدأ الأنشودة بكلمات لقائد حركة حماس السابق، الشهيد يحيى السنوار “سنأتيكم بإذن الله بطوفان هادر، سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدًّا بعد مد”.

🚨🚨 كتائب القسام تنشر كليب «مَدَدُ السَّمَاء»، من أداء : الجوقة العسكرية للكتائب pic.twitter.com/LjZr7aOROH — Osama Dmour (@OsamaDmour5) November 4, 2024

وبالتزامن مع كلام السنوار، تأتي لقطات لعملية طوفان الأقصى التي قطع فيها مقاتلو كتائب القسام السياج الحدودي لغزة، ودخلوا المستوطنات والنقاط العسكرية، حيث أسروا نحو 250 شخصًا، واشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين.

كما تظهر في “الفيديو” لقطات عديدة للاشتباك مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة، إضافة إلى إطلاق صواريخ من غزة.

كتائب القسام تنشر : كليب «مَدَدُ السَّمَاء» أداء:

الجوقة العسكرية – كتائب القسام

طوفان_الاقصى pic.twitter.com/IWMMG8Es3P — RAJAB |Gaza🇵🇸 (@rajabq252) November 4, 2024

يأتي إصدار هذه الأنشودة في وقت تستنزف فيه المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال التي تشدد قبضتها على شمالي قطاع غزة.

وتؤكد الأنشودة، التي نشرتها الكتائب عبر حسابها على تليغرام، التزامها بالقضية الفلسطينية واستعدادها لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وتضمنت الأنشودة عبارات مثل: “كبّروا بينَ القنابل، بالتحدي والصمود” و”يقتلوننا بلْ ونحيا، لا يموتُ الشهداء”. كما أشارت إلى رمزية المسجد الأقصى بقولها “نحنُ طوفانٌ لأقصى، فيهِ طافَ الأنبياء”.